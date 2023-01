Punto nascite Mirandola, Greco risponde a Ganzerli: “Sterili invettive contro l’Amministrazione”

MIRANDOLA – In merito alla nota stampa diffusa dal consigliere comunale del Pd Ganzerli, l’Amministrazione comunale di Mirandola, nella persona del sindaco Alberto Greco, risponde con un comunicato stampa sul tema punto nascite dell’ospedale di Mirandola:

“Pur comprendendo l’imbarazzante e controversa situazione nella quale versa il consigliere Ganzerli – diviso fra le necessità e il bene della sua comunità e i “diktat” del suo partito – siamo rimasti basiti per le sterili invettive rivolte all’Amministrazione. Gli artefici della chiusura del punto nascite – attacca il sindaco Greco – sono loro; così come sono stati loro a concludere la campagna elettorale dell’ultima tornata nazionale presentandosi, senza alcun pudore, alla presenza certificatrice, ma evidentemente poco rassicurante dell’assessore regionale alla Sanità Donini, presso la sala consigliare del Comune a spergiurare un’imminente potenziamento della struttura.

Con che coraggio ora si contesta un’Amministrazione che, sola ed isolata, si è sempre battuta per il consolidamento della struttura mettendo sul piatto risorse – attraverso appositi bandi – per attirare e trattenere professionisti sul territorio? In ultimo – conclude il primo cittadino mirandolese – faccio notare che la sede migliore per parlare della riapertura del punto nascite del Santa Maria Bianca, resta e rimane la Regione. A tal proposito ci tengo a sottolineare come i nostri appelli per un tavolo di confronto rivolti al presidente Stefano Bonaccini e all’assessore alla sanità Donini non hanno ricevuto alcuna risposta”.