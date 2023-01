CONCORDIA SULLA SECCHIA – Riprende vita il teatro di Vallalta di Concordia con l’inaugurazione del bar, con una partecipata festa. Un assaggio di quello che accadrà tra qualche mese quando proprio qui verranno restituiti nuovi spazi sociali dopo il terremoto.

Spiega l’assessora Marika Menozzi:

Oggi abbiamo restituito alla comunità vallaltese un luogo molto significativo per la frazione: il Teatro del Popolo di Vallalta.

Ha inaugurato proprio oggi il bar ”Da Fono” che, lasciata la casetta di legno accanto al Parco Viani, si è insediato definitivamente al piano terra e al primo piano dell’edificio restaurato dopo il sisma.

Un pomeriggio di festa, molto partecipato dai vallaltesi (e non solo!), per sostenere la nuova avventura commerciale dei gestori del bar, ma anche per vedere gli spazi restaurati ed evocare ricordi di un luogo che ha caratterizzato la vita aggregativa e sociale di Vallalta.

Nelle prossime settimane si completeranno i lavori dell’area cortiliva e della sala teatrale, posta al piano terra, che andremo a inaugurare a inizio primavera insieme alla presentazione del libro, scritto proprio per raccontare la storia di questo luogo dal 1926 al 2012.