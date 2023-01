San Felice, 60enne trovato morto in casa

SAN FELICE SUL PANARO – Un uomo di 60 anni, M.M. le iniziali del nome, è stato trovato morto nella sua abitazione domenica pomeriggio a San Felice sul Panaro.

A scoprirlo è stato un amico che ogni tanto andava a portare da mangiare ai cani che custodiva. Secondo quanto si apprende, entrato in casa dopo che aveva chiamato l’uomo più volte, avrebbe trovato il 60enne riverso per terra.

Il 60enne viveva da solo, dopo la morte della moglie un anno fa, nella sua abitazione alla periferia della frazione di San Biagio. Da tutti era descritto come molto riservato.

Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe sopravvenuta per cause naturali, e non si tratterebbe di un evento delittuoso. Dalle prime rilevazioni sulla salma, la morte sarebbe stata scoperta dopo diversi giorni, forse è avvenuta prima di Natale. Una tragedia della solitudine, quindi.

