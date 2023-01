Un bando per promuovere la musica emergente

MODENA – C’è ancora tempo per iscriversi a EncodER, il bando promosso dal Centro Musica del Comune di Modena e rivolto a musicisti under 30 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. L’offerta riguarda un percorso di crescita artistica per band o singoli musicisti impegnati nella creazione di musica originale, culminante con un tour di otto concerti e un premio di 1.500 euro da investire sul proprio lavoro. Domande entro mercoledì 1 febbraio. L’opportunità, che gode del finanziamento della legge Musica 2/2018 della Regione, rientra nell’ambito del progetto regionale Sonda music sharing, nato per sostenere la creatività dei musicisti presenti in regione.

Per maggiori informazioni su modalità di partecipazione, materiali da inviare e premi, si rimanda al bando completo pubblicato sul sito www.musicplus.it. Per informazioni è possibile contattare il Centro Musica Modena via mail centro.musica@comune. modena.it o telefonicamente al numero 0592034810.

Lanciato alla fine del 2020 durante la pandemia, per supportare le band nel momento di blocco degli spettacoli dal vivo, EncodER – dall’inglese “encode” che significa decodificare, chiarire, tirare fuori – ha accresciuto negli anni la propria proposta, riconfermandola anche per il 2023. I tre artisti selezionati, infatti, saranno seguiti da un tutor-produttore per registrare un EP (album musicale di pochi brani) e produrre un videoclip da promuovere, successivamente, appunto, attraverso un minitour e un premio in denaro.

Per partecipare al progetto occorre non avere compiuto il trentesimo anno di età alla scadenza del bando. Nel caso di candidatura di una band, è necessario che almeno la metà dei componenti soddisfi requisiti di età e residenza. Le candidature dovranno pervenire via mail all’indirizzo casellaistituzio nale041@cert.comune.modena.it, entro le ore 12 di mercoledì 1 febbraio 2023, complete del materiale da allegare, tra cui due brani originali.

I progetti musicali selezionati avranno accesso a una serie di attività suddivise in due fasi. Nella prima, da febbraio ad aprile, i musicisti saranno impegnati in una sessione di lavoro di tre giorni con un produttore-tutor, per affinare le proprie creazioni e mettere a fuoco il proprio progetto. Successivamente, saranno coinvolti in due giornate di registrazione in presa diretta, assistiti da un fonico professionista, a cui seguirà il mixaggio dei brani all’interno di uno studio di registrazione professionale. Terminata la prima fase, nel periodo da aprile a dicembre, il Centro Musica si impegnerà a sostenere, per ogni progetto, le spese relative a un tour promozionale di otto concerti presso locali regionali e nazionali, garantendo ai musicisti spese di viaggio e alloggio presso le sedi delle esibizioni. Quest’ultima parte del percorso si concluderà con la realizzazione di un videoclip professionale, riguardante la performance live di un brano.

