Vittorio Sgarbi a San Felice sul Panaro galvanizza gli studenti delle scuole medie

Una lezione d’arte fuori dagli schemi e a volte sopra le righe, di quelle che restano memorabili. E’ quella che ha tenuto il critico d’arte Vittorio Sgarbi ai ragazzini e alle ragazzine delle scuole medie di San Felice sul Panaro e di Camposanto arrivati al Palaround (“nome bruttissimo”, secondo il sommo) a San Felice (“nome bellissimo, San Felice vicino a Crevalcore”) per seguire l’iniziativa promossa e organizzata dalla locale Banca popolare, in collaborazione con la scuola e con il patrocinio del Comune.

Di arte, in verità, all’inizio si è parlato poco. Sgarbi ha declinato l’invito della scuola di illustrare l’arte del Guercino (“di cui non frega un c… a nessuno”, la provocazione in puro stile Sgarbi) e dopo un veloce – e pacifico – intervento sui paesaggi (“da tutelare, è luogo della memoria condivisa, parte integrante della nostra cultura”) ha dato consigli e lezioni di vita. Con l’irruenza tipica di Sgarbi, capace di far bodyshaming a un ragazzino sovrappeso, e di raccogliere un’ovazione alla proposta di far cominciare la scuola alle 10 del mattino.

Il critico d’arte ferrarese ha spronato i ragazzi alla ricerca della felicità e della libertà, rievocando ricordi di una gioventù nebbiosa e severa, ma serena, tra le nebbie padane che noi tanto bene conosciamo e un aneddoto su Aldo Moro che venne nella sua scuola e strinse la mano personalmente a tutti i quasi 700 studenti ce c’erano.

A parlare d’arte sono stati gli studenti, a sorpresa, che hanno fatto irruzione sul palco appena il presentatore, il pittore sanfelicano Marcello Vandelli, ha chiesto se qualcuno volesse fare una domanda. A decine si sono accalcati attorno al critico d’arte chiedendo autografi e poi mostrandoli fieri ai compagni e alle compagne. Autografi, attenzione: non selfie come magari ci si aspetterebbe da ragazzini e ragazzine, forse perché i telefonini a scuola non si possono portare. Sono stati più tardi gli adulti – che i cellulari ce li avevano tutti – a chiedere a Sgarbi i selfie da condividere con gli amici, postare sui social o tenere per ricordo.

L’arte, dicevamo. Sono stati ragazzini e ragazzine a incalzare Sgarbi. Quali sono le tue pitture preferite? (I pittori ferraresi di ‘400 e ‘500, la risposta), Chi è il tuo artista preferito (Nessuno in particolare), Ti piace Keith Haring? (“Un ragazzo come voi che descrive quello che vede, e vede i bambini giocare e li rappresenta”). Ti piacciono i graffitari? (“Si”). Cos’è un capolavoro? (Qualcosa che ti prende e ti coinvolge anche se non ti riguarda”) Come mai hai scelto di fare il critico d’arte? (“Ci sono arrivato da adulto, l’arte a scuola mi faceva schifo”).

La mattinata si è chiusa col il tormentone di Sgarbi, che a quanto pare è conosciuto da tutti i ragazzini. Quel “Capra, capra,capra“, ripetuto ossessivamente ad Aldo Busi durante una trasmissione di Piero Chiambretti.

Insomma, come e meglio di uno dei tanti youtuber che fanno impazzire i più piccoli, Sgarbi a settant’anni di età ha mostrato di saper parlare ai giovani tanto meglio di chi lo fa di professione. Anche se ai boomer le tante parolacce con frequenza sa cinepanettone hanno dato un po’ fastidio, ha mostrato che i più giovani si posso staccare dagli schermi dei telefonini e interessarsi a qualcos’altro che non sia Tik Tok. Come l’arte.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017