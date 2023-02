A Medolla e Camposanto evento e cena benefici per un progetto dedicato ai bimbi non vedenti

MEDOLLA, CAMPOSANTO – Un evento e una cena benefici sono in programma il prossimo 18 febbraio a Medolla e Camposanto con lo scopo di raccogliere fondi per un progetto dedicato ai bambini non vedenti o ipovedenti sostenuti dall’Associazione InConTatto APS. Evento e cena sono stati pensati dall’associazione Fuori Bordo che sosterrà il progetto dell’Associazione InConTatto.

In particolare, in collaborazione con il Centro Fitness ‘EXPERIENCE’ di Medolla, sarà organizzato sabato 18 febbraio il “1°EXPERIENCE DAY” il cui ricavato verrà interamente donato per il progetto. L’evento sarà multidisciplinare e ci saranno trainer provenienti da varie regioni d’Italia. Sempre il 18 febbraio è prevista, poi, una cena-serata presso il ristorante Pattaya di Camposanto, dove, esclusi i costi “vivi” il restante ricavato verrà donato sempre al progetto. Per partecipare alla cena info e costi al 3396416156.

Nel dettaglio, il progetto in questione, dal titolo “Cucina ed autonomia personale”, è finalizzato a creare uno spazio che sarà dedicato ad attività con professionisti esperti dedicate a bambini non vedenti o ipovedenti, proponendo sia la modalità singola per le specifiche necessità del ragazzo che di gruppo per allenare le capacità di socializzazione e collaborazione. In particolare, lo scopo è quello dell’acquisizione di competenze di base nell’autonomia personale e domestica della vita quotidiana.

A questo scopo, all’interno della sede di Modena della Associazione InConTatto verrà installata una vera e propria cucina, che permetterà le attività sopra riportate. La cucina sarà comprensiva sia degli arredi che degli elettrodomestici considerati essenziali nel progetto “La Cucina e l’autonomia personale”. L’associazione “Fuori Bordo” sosterrà interamente questo progetto e contribuirà al raggiungimento della somma richiesta con diverse modalità.

Per sostenere l’acquisto della cucina, le possibilità sono :

– DONAZIONE DA PRIVATI

qualsiasi importo vogliate donare, non importa se grande o piccolo: tante gocce fanno un mare. La donazione potrà essere fatta attraverso bonifico bancario: Iban: IT 46D0850966850014009415014. Intestato a Associazione Culturale Fuori Bordo. Banca Centro Emilia filiale di Mirandola. Causale: “Donazione progetto INCONTATTO con vs. Nome e Cognome”. Mandare copia della contabile a info@fuoribordostaff.it con i vs. dati e copia della contabile per ricevere la Ricevuta Erogazione Liberale

– EROGAZIONE LIBERALE DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE

Verrà emessa regolare ricevuta/fattura e sono totalmente deducibili. Fuori Bordo garantisce visibilità attraverso il logo aziendale del donatore. La donazione avverrà sempre attraverso bonifico

– PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ORGANIZZATO A MEDOLLA OPPURE ALLA CENA AL RISTORANTE PATTAYA DI CAMPOSANTO (entrambi in programma per il 18 febbraio, informazioni nella prima parte dell’articolo oppure nelle locandine sottostanti)

L’Associazione InConTatto Aps

E’ un’associazione di genitori attiva dall’ottobre 2020, prima Associazione “Gli Angeli di Gabriele Onlus” nata nell’aprile del 2009 ad opera dei genitori di Gabriele un bambino che, per l’estrema prematurità, é affetto da cecità congenita e grave ipoacusia.

Lo scopo dell’associazione è promuovere ed attuare iniziative finalizzate all’integrazione dei bambini ciechi e ipovedenti e con disabilità aggiuntive. Tutte le attività proposte si avvalgono della collaborazione di professionisti nel campo della disabilità visiva. Tali attività della durata di un’ora, sono erogate settimanalmente per ogni bambino in presenza singola col professionista, in sede, a domicilio o in esterna come, ad esempio, per Orientamento e Mobilità ed utilizzo del bastone bianco.

L’associazione nasce per permettere a tutte le famiglie di incontrarsi, di essere seguite adeguatamente e con esse costruire una rete di sostegno. L’elemento fondamentale è stato ed è il coinvolgimento attivo delle famiglie, dei genitori, veri esperti dei propri figli. Le famiglie con bambini disabili vivono uno stress continuo, un conflitto tra gli aspetti riabilitativi specialistici, medico-sanitari ed educativi.

È importante vivere e giocare col proprio bambino, comprendere realmente il “perché” degli aspetti più tecnici e il “come” ricondurli nella vita di tutti i giorni per investire responsabilmente nelle proprie azioni e conquistare autorevolezza nel proprio ruolo di genitore.

