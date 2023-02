Bastiglia, le iniziative in occasione della Giornata della donna

BASTIGLIA – “Parlare di donne e delle loro esperienze non può e non deve avvenire solo l’8 marzo. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale di Bastiglia, costantemente sensibile verso queste tematiche, quest’anno promuove tre iniziative, in collaborazione con l’Associazione ricreativa culturale “La Clessidra APS” e con lo Spi Cgil”.

Così Manuela Rossi, vicesindaca e assessora alle pari opportunità del Comune di Bastiglia, presenta il programma di celebrazioni in occasione della Giornata internazionale della donna, istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche le discriminazioni di cui sono state e sono ancora oggi vittime.

Domenica 26 febbraio alle 16 la Sala Centopassi ospita la presentazione del libro di Iolanda Lippolis “Il silenzio della zinzulusa”, storia incentrata sulle figure femminili di una famiglia allargata, ambientata in un’epoca storica travagliata dalle guerre e caratterizzata dalla totale mancanza di tutele legali in caso di violenza. All’incontro l’autrice dialogherà con una donna e la presentazione sarà intercalata da letture di alcuni brani del libro e l’accompagnamento musicale del soprano Donatella Tocci, e al termine apericena per un momento di condivisione e festa.

Il secondo appuntamento sarà proprio mercoledì 8 marzo, alle 20.30, sempre alla Sala Centopassi, teatro d’eccezione per lo spettacolo “Ci vediamo al Bla Bla Bar”. In scena andranno i luoghi comuni che continuano a dominare le relazioni tra donna e uomo, affrontati con un taglio ironico, in grado di dare al pubblico interessanti spunti di riflessione sul tema.

La terza iniziativa avrà luogo nella sede dello Spi Cgil in Via San Martino, dove verrà allestita nella vetrata la mostra “..È solo una donna!..”, una testimonianza sulla loro forza e il loro impegno in diversi ambiti, dalla scienza alla musica, dalla ricerca all’associazionismo. La mostra sarà visitabile a partire dall’8 marzo.

