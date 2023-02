Bivacca nella vecchia sede della Polizia Locale a Mirandola, denunciato

MIRANDOLA – Un uomo, un cittadino di origine straniera, è stato denunciato per aver occupato alcune stanze nell’edificio di via Roma 6, vecchia sede della Polizia Locale e di appartamenti a disposizione del Comune, struttura inagibile dal maggio 2019 dopo il terribile incendio appiccato da Boraja Otman in cui persero la vita due donne: la signora Marta Goldoni, di 84 anni, e la signora Yaroslava Kryvoruchko, di 74 anni, badante di origine ucraina che l’assisteva.

Di quanto stesse accadendo in questi giorni nello stabile se ne sono accorti gli operatori di Polizia Locale in servizio di pattuglia nella zona. Gli agenti, insospettiti da evidenti segni di forzatura sulla porta d’ingresso, hanno effettuato un controllo dello stabile e in uno degli appartamenti al primo piano si sono imbattuti nel cittadino extracomunitario, intento a bivaccare. L’uomo aveva provveduto a creare un vero e proprio rifugio con tanto di effetti personali vari.

Il soggetto è stato accompagnato presso il Comando, fotosegnalato ed indagato per l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, invasione di edifici, danneggiamento e getto di cose pericolose.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017