Calcio dilettanti, cambio in panchina per il Concordia: Roversi sostituisce Serra

CONCORDIA – Calcio dilettanti: avvicendamento in panchina per il Concordia. Dopo la pesante sconfitta per 8-1 sul campo del 4 Ville terzo in classifica, arrivata lo scorso weekend, infatti, la società della Bassa modenese, che milita nel Girone B (Modena) del campionato di Terza Categoria, dove attualmente occupa la decima posizione, ha deciso di rimuovere dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Gaetano Serra, arrivato sulla panchina del Concordia la scorsa estate, che sarà sostituito dal nuovo allenatore Massimiliano Roversi.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017