“Carnevale dei Bambini”: a Finale Emilia modifiche alla viabilità 5, 12 e 19 febbraio

FINALE EMILIA – In occasione delle tradizionali sfilate dei carri del Carnevale dei Bambini in programma nelle domeniche 5, 12 e 19 febbraio, sosta e viabilità in alcune strade del centro storico di Finale Emilia subiranno le seguenti modifiche, comunicate dall’Amministrazione comunale:

– largo Cavallotti: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

– via Martiri della Libertà: istituzione del divieto di transito e sosta, con rimozione, dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

– viale Marconi: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

– via Sauro: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

– via Agnini: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

– Giardini De Gasperi: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

– via Dante Alighieri: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 12.00 alle ore 20.00;

– via Dante Alighieri, area di sosta antistante Giardini de Gasperi: istituzione di divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12.00 alle ore 20.00.

