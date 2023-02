Carpi, quattro conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Sono stati quattro, nelle ultime settimane, gli incidenti stradali nei quali la Polizia Locale ha identificato conducenti con tasso alcolemico oltre i valori consentiti: i quattro automobilisti, due dei quali residenti a Carpi, avevano una valore superiore a 0,8 grammi d’alcool per litro di sangue, quando il massimo è 0,5 g/l, quindi nella seconda “fascia” di gravità.

Uno di loro in particolare aveva un’alcolemia quasi cinque volte il consentito, precisamente 2,32; in due casi il sinistro non vedeva altri veicoli coinvolti, trattandosi di uscita di strada con danni alle cose.

Per tutti sono scattati il ritiro della patente di guida per il provvedimento di sospensione da parte della Prefettura, e la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, perché avere un valore oltre 0,8 costituisce reato.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017