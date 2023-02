Caso Alice Neri: Gaaloul in tribunale, ma viene rinviato l’incidente probatorio

CONCORDIA, RAVARINO – Doveva essere il giorno dell’incidente probatorio in merito alla testimonianza di tre giovani tunisini che avevano dichiarato di aver visto Mohamed Gaaloul sporco di olio il giorno del ritrovamento dell’auto e del corpo carbonizzati di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata priva di vita lo scorso 18 novembre a Fossa di Concordia. Invece, l’udienza è stata rinviata al prossimo 6 marzo, su richiesta dell’avvocato del 29enne tunisino, che ha chiesto di avere a disposizione la trascrizione e la traduzione delle intercettazioni della conversazione dei tre giovani tunisini quando parlavano tra di loro il giorno in cui furono sentiti in caserma dai Carabinieri. Erano comunque presenti in tribunale per l’udienza poi rinviata al 6 marzo lo stesso Mohamed Gaaloul, che si trova in carcere dallo scorso 14 dicembre, quando è stato arrestato in Francia, Nicholas Negrini, marito di Alice Neri e il legale del collega della giovane ravarinese che ha trascorso con lei la serata del 17 novembre in un bar di Concordia.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017