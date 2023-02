Cavezzo, cade da due metri di altezza: grave operaio di un cantiere edile

CAVEZZO – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 22 febbraio, in un cantiere edile a Cavezzo. Poco prima delle 11, infatti, un uomo di 56 anni è caduto da un’altezza di circa due metri mentre stava effettuando lavori di ristrutturazione in un’abitazione in via per Concordia. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: l’uomo ha, però, perso conoscenza in seguito alla caduta, rendendo necessario l’immediato intervento del 118 anche attraverso l’arrivo dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, dove ora si trova in gravi condizioni. Nel cantiere dove è avvenuto l’incidente si sono recati anche i Carabinieri e la Medicina del lavoro per ricostruire quanto avvenuto.

