Sorbara, caduto mentre era al lavoro in un cantiere a Cavezzo: morto Massimo Giliberti

CAVEZZO, BOMPORTO – Non ce l’ha fatta Massimo Giliberti, operaio edile 55enne di Sorbara di Bomporto rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro in un cantiere in via per Concordia, a Cavezzo, nella mattinata di ieri, mercoledì 22 febbraio. Giliberti era caduto da un’altezza di circa due metri per cause ancora in corso di accertamento mentre era al lavoro per ristrutturare un’abitazione: sul luogo dell’incidente si sono recati ieri sia i Carabinieri che la Medicina del lavoro per ricostruire quanto avvenuto. Le condizioni del 55enne sono apparse fin da subito molto gravi: l’uomo aveva, infatti, perso conoscenza in seguito alla caduta ed era stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Baggiovara. Purtroppo, però, Giliberti è deceduto nella serata di ieri.

