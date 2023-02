Conferenza territoriale sociale e sanitaria, focus sul punto nascite di Mirandola

MIRANDOLA – Come preannunciato nel corso dell’ultima Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia di Modena, nella seduta di mercoledì 15 febbraio è intervenuto l’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini. È stato così accolto l’invito del Presidente della Ctss, Gian Carlo Muzzarelli che, in particolare a nome dei sindaci dell’Unione dei Comuni Area Nord e di Mirandola, aveva richiesto la presenza dell’assessore per un confronto ad ampio raggio sul tema dei Percorsi nascita a livello provinciale e sul Punto nascita di Mirandola.

In apertura Muzzarelli ha ribadito la necessità di sostenere il Sistema sanitario pubblico universalistico come obiettivo di tutti coloro che fanno parte della Conferenza. “La Regione ha aperto una fase di Stati generali della Sanità, ricevendo il contributo unanime della Ctss modenese”, ha sottolineato Muzzarelli ricordando “il disegno provinciale con un sistema di rete integrata ospedaliera, territoriale, sociosanitaria e tecnologica” che si potrà rafforzare con la realizzazione degli investimenti del PNRR, e l’elemento di assoluto valore rappresentato dal personale sanitario.

L’Azienda USL ha fornito ai presenti un aggiornamento su quanto già condiviso in occasione della precedente seduta, che rappresenta nei dati e nei risultati ciò che da anni nel territorio si sta facendo per il rafforzamento del Percorso nascita provinciale. La Dg Ausl Petrini ha ricordato come la difficoltà diffusa nel reperimento di specialisti ginecologi – nonostante la collaborazione tra professionisti di tutta la rete e il mantenimento dei canali di reclutamento sempre aperti – abbia costretto l’Azienda alla sospensione dell’attività di assistenza al travaglio-parto al punto nascita di Mirandola per ragioni di sicurezza.

A fronte di ciò sono stati subito attivati canali di contatto diretto con le partorienti e più in generale con tutte le donne per esigenze ostetriche e ginecologiche per garantire la tempestività della presa in carico. “Sulla provincia di Modena il Percorso nascita sta dando buoni risultati e questo è un

dato di garanzia per il sistema”, ha osservato la Ds Ausl Romana Bacchi che, dopo aver illustrato i principali indicatori, ha fatto un focus sulla situazione del Percorso nascita e del Punto nascita a Mirandola.

Dopo gli interventi dei sindaci l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ha osservato come sia necessaria una fase nuova delle relazioni col territorio, all’altezza delle sfide presenti e future: “Sono le sfide che formano la comunità e una comunità che non ha memoria non può avere futuro: dal 2020 è cambiato il mondo, anche se la carenza di personale era una istanza già presente”, ha osservato ricordando le ferite e lacerazioni sul Sistema sanitario nazionale e su quello regionale portate dal covid, con 100mila persone ricoverate e 300mila curate al domicilio, quasi 600mila prestazioni fatte dalle Usca, decine di migliaia di interventi rinviati e poi recuperati, 19mila vittime. “Il covid non è stato né democratico né demografico, non possiamo dimenticarlo. La sola Regione Emilia-Romagna in tre anni ha impiegato quasi un miliardo di euro di risorse proprie per contrastare la pandemia e organizzare la vaccinazione, finanziamenti che non stanno arrivando e che come regioni chiediamo all’unanimità”.

Donini ha proposto di intensificare gli incontri con le Ctss provinciali per affrontare in modo responsabile e realistico le future sfide per il sistema sanitario. “I dati nazionali indicano ancora l’Emilia-Romagna come prima regione per la garanzia e l’adempimento dei Livelli essenziali di assistenza, nell’anno 2020 in cui eravamo già attaccati dalla pandemia”. Rispetto ai temi particolari ha ricordato come la decisione di sospendere l’attività di assistenza al parto a Mirandola sia stata preceduta dalla rappresentazione da parte dell’Ausl della difficoltà di reperimento di personale in misura tale da poter garantire la sicurezza di donne e bambini e dei professionisti stessi. Stressando il più possibile il sistema si è lavorato per la circolazione del personale fra le diverse aziende provinciali. Si è poi ricorso all’esternalizzazione che tutti riconosciamo come distorsione del sistema e che in Regione è stata utilizzata in modo limitato e solo per mantenere il servizio in reparti a rischio di interruzione: “Stiamo tentando il più possibile di ridurre questa traiettoria con l’obiettivo di reciderla, poiché non può diventare strutturale”.

Assumendosi la responsabilità, ha poi proseguito, l’Assessorato ha preso atto del parere tecnico della Commissione nascita regionale che ha indicato che il Punto nascita avrebbe dovuto essere sospeso, ma ha proseguito continuando ad assicurare il servizio: “attendiamo ora che la Commissione nazionale del Ministero ci dica se il progetto per dare un futuro al reparto – qualora si reperiscano i professionisti – ha una sua sostenibilità. In caso affermativo dovremo continuare a lavorare per trovare il personale, qualora questo tipo di situazione non sia contemplabile ne prenderemo atto. Nel frattempo Modena ha un Percorso nascita, che comprende anche Mirandola, con esiti anche più positivi della media regionale e ciò è un orgoglio per chi risiede e lavora qui e amministra queste aziende sanitarie”. Si riducono infatti le donne che partoriscono fuori regione, i tagli cesarei sono inferiori alla media regionale, la rete territoriale con ben 31 Consultori e 23 sedi di Pediatria delle comunità è tra le più forti in regione, gli accessi ai consultori sono al 62% contro una media del 57,7%, è migliore la performance sull’allattamento, ha osservato l’Assessore: “qui il Percorso nascita funziona”.

L’assessore Donini ha poi sottolineato quanto fatto a Mirandola: si è potenziato il percorso nascita, mantenuti i professionisti nel reparto, assicurato un servizio innovativo di home visiting che, in linea con il DM77, individua la casa come primo luogo di cura. “Sta partendo la rete dei punti infermieristici di comunità che cambierà la cultura dell’assistenza, dando appropriatezza e anche più servizi”. Rispondendo ad alcune domande degli amministratori locali Donini ha poi fatto riferimento ai ristori per le spese energetiche assicurati dal Fondo nazionale: “si impone una riflessione per capire quale ruolo deve avere la sanità, perché con meno risorse è difficile fare più cose. Siamo tornati la prima regione per attrazione di mobilità attiva: il 70% dei cittadini italiani che esce dalla sua regione, viene prima di tutto in Emilia-Romagna, nella rete pubblica”. Sul PNRR e gli investimenti ha rimandato a una discussione ad hoc, citando gli importanti numeri della programmazione regionale.

Rispetto al tema della formazione del personale, l’assessore ha sottolineato la richiesta generalizzata su tutto il territorio italiano, e non solo, di profili adeguati di professionisti sanitari, che porta allo spostamento anche verso altre regioni. “Tra le sfide c’è il tema dei medici di emergenza-urgenza, che sono in Italia 12mila, di cui 5mila andranno in pensione, a fronte di un ingresso di 1500. La prima riforma che dobbiamo condividere con i territori è una innovazione sull’emergenza-urgenza. Non partendo da tagli o rinunce ma cogliendo la sfida dell’appropriatezza: siamo in condizione di migliorare il sistema di presa in carico del cittadino sulle patologie tempo-dipendenti, riorganizzando la rete del 118 e dei Pronto soccorsi, l’assistenza territoriale e la continuità assistenziale”. Sul tema delle liste d’attesa, ha osservato infine Donini, occorre capire di cosa c’è davvero bisogno. Sempre più la popolazione invecchia e ha bisogno di risposte alle patologie croniche di cui soffre, che va offerta sul territorio e non solo con la rete ospedaliera.

“Apriamo una fase di riflessione per la programmazione” ha osservato Muzzarelli cogliendo l’impegno a una revisione periodica con l’assessore “cercando di lavorare insieme; credo ci siano tutte le condizioni per provare a garantire quella qualità della sanità che con le professionalità e le tecnologie può ulteriormente migliorare. Oggi ovviamente non si danno pareri – ha concluso – ma si assume la disponibilità al confronto”.