Controlli antidroga nelle scuole superiori di Carpi

CARPI – Sono ricominciati, nella mattinata di ieri, mercoledì 1 febbraio, i controlli antidroga della Polizia di Stato nelle scuole superiori di Carpi.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del settore Anticrimine del Commissariato di Carpi, unitamente a due equipaggi del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, con l’ausilio di una unità cinofila di Firenze, hanno effettuato un controllo presso gli istituti superiori di Carpi: Meucci, Vallauri, ITI e Fanti, ubicati in piazzale dello Sport e via Peruzzi.

Le verifiche hanno interessato sia l’area cortiliva sia i locali comuni degli istituti scolastici. Il cane antidroga non ha fiutato stupefacente in nessuna delle scuole suddette. Le pattuglie impiegate hanno poi proseguito con i controlli su strada. In totale venivano controllati 26 veicoli e 63 persone.

