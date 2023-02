Controlli della Polizia di Stato: due denunce per possesso e spaccio di droga

MODENA – Nella serata di ieri, venerdì 10 febbraio, fino a tarda notte, la Polizia di Stato ha svolto controlli rafforzati anticrimine a Modena, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina principalmente nelle zone Novi Sad, Tempio, stazione ferroviaria e Gramsci.

L’attività, diretta da Sostituto Commissario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata svolta dalla Squadra Volante con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato ed il concorso di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e di personale della Polizia Locale.

Il dispositivo ha effettuato capillari pattugliamenti, anche appiedati, ponendo particolare attenzione alla area della stazione autocorriere, a via Crispi, via Nicolò dell’Abate, piazzale Dante, via Mazzoni, quindi a viale Gramsci ed al complesso R-Nord, nonché ai parchi Ducale, Novi Sad e XXII Aprile, che insistono nelle zone oggetto dei controlli. Predisposti 4 posti di controllo lungo viale Monte Kosica, via Caduti in Guerra e viale Gramsci per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.

Presso la stazione della autocorriere, gli agenti hanno fermato un 18enne straniero che, alla vista della Polizia, aveva tentato di nascondersi tra le persone presenti alla fermata degli autobus. Il giovane, privo di documenti di riconoscimento al seguito, è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri, oltre ad essere stato segnalato alla Prefettura e sanzionato amministrativamente, in quanto trovato in possesso di 2,74 grammi di hashish.

Un altro cittadino straniero di 40 anni, fermato in strada lungo via Canaletto, è stato trovato in possesso di 5 dosi, pronte per la cessione, per complessivi 12,4 grammi di marijuana, come rilevato da successiva prova narcotest. L’uomo è stato accompagnato in Questura e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono state 78 le persone identificate sul posto e 46 gli automezzi controllati. Elevate quattro sanzioni al Codice della Strada.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017