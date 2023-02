Finale Emilia, al via i lavori di Aimag in via Ceresa: modifiche alla viabilità

FINALE EMILIA – In attesa di definire – in un incontro tecnico che coinvolgerà tutte le parti in causa e che è previsto nelle prossime settimane – gli interventi risolutivi per la sistemazione della viabilità di accesso alle attività che si trovano in via Ceresa, a Finale Emilia, sono iniziati i lavori di sistemazione provvisoria della viabilità di accesso all’impianto di compostaggio Aimag. È proprio la multiutility – spiega l’Amministrazione comunale di Finale Emilia – a farsi carico dell’intervento di ripristino della carreggiata mediante la posa di stabilizzato e la finitura del piano stradale. Durante i lavori, la cui conclusione è prevista entro il 15 febbraio, via Ceresa sarà transitabile a senso unico alternato, regolamentato a vista.

