Finale Emilia, lavori al cantiere del Duomo: via Cesare Battisti chiusa al traffico il 14 febbraio

FINALE EMILIA – Per lavori al cantiere del Duomo, a Finale Emilia martedì 14 febbraio, dalle ore 08.30 alle ore 12.00, verrà adottato un provvedimento di chiusura temporanea del traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione, in via Cesare Battisti.

