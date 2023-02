Finale Emilia, per Casoni nuova linea di liquori in collaborazione con la startender Marian Beke

FINALE EMILIA – Il panorama degli Spirits si arricchisce con la nuova linea di liquori firmata dall’azienda finalese CASONI, nata dalla collaborazione con Marian Beke, conosciutissimo bartender londinese che già si è contraddistinto per la creazione di liquori e distillati di fama mondiale. The Gibson Edition è stata presentata in anteprima, ieri – 6 febbraio – presso il Moebius, scenografico locale di Milano. L’evento ha visto, oltre alla partecipazione di Marian Beke che ha contribuito personalmente alla composizione dell’innovativa linea, anche quella di Compagnia dei Caraibi promotore dell’evento e distributore esclusivo per il territorio nazionale. Di seguito, la nota stampa diffusa da Casoni:

“Da sempre CASONI si impegna nella ricerca e sviluppo di novità, esplorando sapori ed abbinamenti inediti. The Gibson Edition riflette i gusti del pubblico odierno, alla crescente ricerca di prodotti di qualità, ideali per la preparazione di cocktail complessi dal punto di vista sensoriale, dai sapori nuovi ed eccentrici.

The Gibson Edition è l’innovativa trilogia di liquori che celebra le proprie origini e radici, avvalendosi di prodotti conosciuti a livello internazionale, come l’Aceto Balsamico di Modena IGP.

“Abbiamo voluto dedicare al nostro incredibile territorio, liquori dai sentori intensi caratterizzati da note balsamiche, fruttate e botaniche. Le referenze WILD BERRIES e FIGS AND CHERRIES abbinano i sapori della tradizione emiliana a ingredienti singolari, come i frutti di bosco e i fichi. L’AMAROTTO si distingue invece per la delicata nota affumicata e per il connubio perfetto tra il gusto dell’amaro e quello dell’amaretto”, ha spiegato Manuel Greco, il Trade Marketing Manager di CASONI.

The Gibson Edition include:

WILD BERRIES con ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP:

un bilanciamento ben riuscito tra l’acidità dell’aceto balsamico e le morbide e armoniose note fruttate di fragola, mirtillo e lampone. Il risultato è un liquore gradevole, ideale per un twist su un Bramble.

AMAROTTO: il sodalizio perfetto tra amaretto e amaro, con una piacevole nota affumicata in grado di dare originalità e carattere. Ottimo in ogni sour o amaro cocktail.

il sodalizio perfetto tra amaretto e amaro, con una piacevole nota affumicata in grado di dare originalità e carattere. Ottimo in ogni sour o amaro cocktail. FIGS AND CHERRIES CON ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP: unisce due eccellenze dell’Emilia Romagna, la ciliegia e l’Aceto balsamico di Modena IGP che ben si sposano alla morbidezza del fico. Si presta in ogni cocktail a base di frutta o per un Blood and Sand twist.

In occasione della presentazione, Marian Beke ha dimostrato la versatilità della linea, proponendo cocktail originali in abbinamento a un menù food dedicato. Un’occasione per stimolare la curiosità dei giornalisti e per rispondere alle loro domande in merito. Terminata la degustazione, il bartender di fama internazionale ha deliziato i clienti del Moebius presentando un’innovativa drinklist realizzata con la trilogia di liquori di The Gibson Edition.

I cocktail realizzati promuovonola versatilità nella mixology e valorizzano al meglio i tre prodotti presentati:

MODENA SOUR

40 ml Vodka Koskenkorva Original Organic

15 ml Wild & Berries liqueur -The Gibson Edition

25 ml succo di limone fresco

1 barspoon cacao proteico

spuma all’olio di limone

Guarnizione: grissini ricoperti di cioccolato

DOPe MARTINI

60 ml Gin Citadelle Original

10 ml Vermouth Carlo Alberto Riserva extra dry superiore

Amarotto liqueur – The Gibson Edition q.b.

q.b. aggiunta di gocce al tartufo bianco e aceto balsamico invecchiato

Guarnizione: palline di melone giallo marinato e mini mozzarella

CLAYTONI

30 ml Gin Mare

20 ml Bitter Rouge

25 ml Vermouth al mallo di noce Tomaso Agnini

10 ml Figs and Cherries liqueur- The Gibson Edition

3 gocce di acqua di fiori d’arancio

Guarnizione: scaglie di tartufo nero accompagnate da parmigiano stagionato”