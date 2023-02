“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Camposanto – Una missione la sua che è una lezione di vita per tutti.

L’ingegnere Simone Soria, tetraplegico dalla nascita, si è laureato in Ingegneria Informatica a Modena con 110 e lode ed è presidente della Coop Onlus Aida. Soria ha iniziato a usare il computer in terza elementare premendo i tasti grazie a un casco dotato di una protuberanza sulla fronte che ha creato lui stesso. La sua vocazione è quella di aiutare per mezzo di questo ausilio, tutte le persone che, come lui, non riescono a comunicare.

Soliera – Si cercano progetti innovativi per dare smalto allo storico Chiosco

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per reclutare un nuovo gestore del chiosco-bar all’interno di uno degli spazi verdi più centrali e frequentati del territorio comunale, Parco della Resistenza. Per esibire un progetto di gestione della struttura c’è tempo fino alle ore 12 del 20 marzo 2023. La durata della concessione sarà di cinque anni, eventualmente rinnovabili.

Professione genealogista – Ecco chi sono e cosa fanno i cacciatori di eredi

Conosciuto anche come investigatore genealogico, è un ruolo chiave per la ricerca e la ricostruzione di legami di parentela antichi. Si basa su una vera e propria scienza, la genealogia. Per diventarlo è necessario ottenere la certificazione nella ricerca, ovvero il Board for Certification, oppure l’accreditamento ai Genealogisti professionisti. Non è richiesta una laurea specifica, ma aver fatto studi nell’area giuridica, sociologica o letteraria aiuta. Vuoi saperne di più? Su choramedia.com trovi un podcast che racconta tre casi: si chiama Rami ed è di Francesca Berardi.

Chi non si forma si ferma – Ecco alcuni dei corsi online gratuiti in partenza a marzo

Import export specialist con lingua inglese, addetto e-commerce, office avanzato e inglese base. Ma nei mesi successivi ce ne saranno anche altri. Per partecipare basta avere un pc o tablet con microfono e webcam e una connessione internet veloce. Sono rivolti a persone disoccupate o inoccupate che desiderano riqualificarsi professionalmente e puoi iscriverti qui: https://www.adhr.it/servizi-per-i-candidati/formazione/corsi

