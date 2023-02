Il cordoglio dell’Ausl di Modena per la scomparsa di Gianni Spinella

MODENA – “Per decenni Gianni Spinella ha rappresentato un baluardo e un punto di riferimento per quanto riguarda la promozione della salute e di sani stili di vita, dal contrasto al fumo alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, oltre che una persona di elevatissima caratura morale e culturale. Esprimo il nostro profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare insieme a lui: il suo impegno, in particolare rivolto ai giovani, la dedizione e la passione che ha dedicato a tutte le iniziative intraprese rappresentino un esempio per tutti”.

Così la direttrice generale Anna Maria Petrini, a nome di tutta l’Azienda USL di Modena, ricorda Gianni Spinella, storico presidente dell’Associazione “Gli Amici del Cuore” scomparso ieri.

Negli anni – si legge nella nota diffusa dall’Ausl di Modena – sono state numerose e variegate le attività di sensibilizzazione verso la popolazione modenese che hanno visto Gli Amici del Cuore e l’Ausl collaborare fianco a fianco: dal concorso per smettere di fumare “Scommetti che smetti?”, di cui l’Associazione è stata partner insieme alla LILT – Lega italiana per la lotta contro i tumori e altri soggetti, al Progetto “Cuore Vivo”, per la formazione e l’istruzione di cittadini, forze dell’ordine, insegnanti e studenti alle manovre rianimatorie e all’uso del defibrillatore semiautomatico e alla disostruzione delle vie aeree, in sintonia con il Servizio di Emergenza Territoriale 118; e ancora, il progetto “Cuore Giovane”, che prevede la programmazione di iniziative di educazione alla salute e alla sicurezza nelle scuole rientranti nell’ambito dell’offerta di Sapere&Salute, fino al più recente “Tieni in forma il tuo cuore”, la campagna di prevenzione del rischio cardiovascolare promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il volontariato (oltre agli Amici del Cuore, Cittadinanzattiva, Croce Rossa e Croce Blu) che ha visto la presenza di professionisti sanitari che hanno effettuato check-up gratuiti sul cuore e fornito informazioni sulla salute del sistema cardiovascolare.

Oltre a queste, tante anche le iniziative promosse direttamente dall’Associazione ogni anno, come la tradizionale raccolta fondi “Le Noci del cuore”, così come numerose sono le donazioni elargite dagli Amici del Cuore al servizio sanitario pubblico della provincia modenese, che hanno consentito di rinnovare la dotazione strumentale a disposizione dei professionisti, a vantaggio della qualità dell’offerta a tutta la cittadinanza.

