Incendio in una palazzina, 8 famiglie sfollate. Verso le 15.30 intervento dei vigili del fuoco a Campogalliano (Modena). In via Barchetta il fumo aveva invaso il vano scale di una palazzina residenziale. La squadra dei Vigili sul posto ha individuato un incendio nel vano contatori condominiale.

Tutte le persone residenti negli otto appartamenti del fabbricato sono state evacuate in via precauzionale per il fumo che penetrava negli alloggi. Otto persone sono state affidate a sanitari 118 per accertamenti dopo aver inalato fumi.

Al momento la situazione è sotto controllo. Possibili problemi per i residenti nel rientrare negli appartamenti per gli impianti elettrici danneggiati dal calore e per i danni da fumo.

