Mirandola, il 18 febbraio inaugurazione della sede ristrutturata della scuola di musica “Andreoli”

MIRANDOLA – Un giorno di festa che segue due settimane caratterizzate da un ciclo di inaugurazioni. Dopo i due nuovi micronidi, sabato 18 febbraio, a Mirandola, sarà tagliato il nastro alla nuova e moderna sede della Scuola di Musica “C.&G. Andreoli: un appuntamento particolarmente sentito, ulteriormente arricchito dalla presentazione del murales realizzato dall’Artista Diavù (David Vecchiato) e dedicato a Carlo e Guglielmo Andreoli, raffigurati assieme alla “musa”.

Si tratta – spiega il Comune di Mirandola in una nota stampa – di un centro di aggregazione giovanile all’avanguardia che permetterà ai giovani musicisti di potersi esercitare utilizzando il meglio della strumentazione musicale, in un contesto vivace ed artisticamente stimolante. In occasione dell’inaugurazione, a tutti i presenti sarà offerta la possibilità di visitare la struttura, rinnovata e riqualificata.

Saranno presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la vicesindaca Letizia Budri e l’assessora alla Cultura Marina Marchi, che accompagneranno nella cerimonia la presidente della Fondazione della Scuola di Musica Elena Malaguti. Le cerimonia inaugurale, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare, avrà inizio a partire dalle ore 15. Per l’occasione saranno presenti per realizzare un “flash mob” la Banda giovanile “John Lennon”, la Filarmonica “Andreoli” e il coro “Città di Mirandola”.

