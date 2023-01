Mirandola, una vita nel biomedicale: va in pensione Francesco Benatti, a.d. di B. Braun Avitum Italy

MIRANDOLA – Nessuno è voluto mancare alla festa a sorpresa organizzata presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, a Mirandola, per salutare Francesco Benatti, amministratore delegato di B. Braun Avitum Italy, in occasione del suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

Dipendenti nuovi ed ex, autorità e, direttamente dalla Germania, anche Anna Maria Braun, CEO del gruppo, si sono riuniti per festeggiare Benatti che con professionalità, passione e dedizione ha dedicato la sua vita allo sviluppo e al successo dell’azienda.

Presenti anche il sindaco di Mirandola Alberto Greco, la consigliera regionale Palma Costi e Morena Diazzi, direttrice generale Regione Emilia-Romagna, per ringraziare Benatti dell’impegno sul territorio. Francesco Benatti è infatti una figura di riferimento nello sviluppo del biomedicale della Bassa modenese, fin dai primi anni Ottanta, quando questo settore era agli esordi nel mirandolese.

Con altri imprenditori, fonda nel 1985 la società Diatekno, che per prima ha avuto contatti con B. Braun come fornitrice di linee per emodialisi, e ne diventa direttore generale. Successivamente Diatekno si unisce a Miren e Carex e nasce la Carex European Group SpA, in cui Benatti assume il ruolo di responsabile di sviluppo e produzione.

Nel 1991 viene fondata B. Braun Carex SpA, joint venture fra il gruppo Carex e B. Braun Milano SpA, in cui Benatti è, prima, direttore Marketing Disposables e poi amministratore delegato. Nel 1993, le quote di Carex European Group SpA vengono acquisite da B. Braun e l’anno successivo viene rilevato anche il ramo a operativo dell’azienda, portando lavoro ad oltre 100 persone. In questa fase, Francesco Benatti ricopre il ruolo di Direttore Operativo coordinando le funzioni di R&D e Manufacturing e Vendite.

Nel 2008 B. Braun Carex SpA diventa B. Braun Avitum Italy SpA e Benatti assume il ruolo di amministratore delegato, incarico mantenuto fino ad oggi.

Nel 2012 Benatti ha guidato l’azienda attraverso gli ostacoli del sisma, riuscendo a ricostruire in tempi record e addirittura ad ampliare l’azienda.

In tutti questi anni, B. Braun Avitum Italy ha consolidato le attività di sviluppo e produzione di dispositivi medici e viene realizzato un team manageriale che supporta Benatti nella gestione delle attività. A settembre 2020 nasce il Leadership Team Italia destinato a gestire e rafforzare la collaborazione tra i siti italiani del gruppo, un team gestionale di cui Francesco Benatti è Presidente.

Nel 2021 la Divisione Avitum viene completamente riorganizzata: vengono creati i Centri di Eccellenza (CoE) e Benatti diventa Head of CoE Renal, WOC (Wound, Ostomy e Continency) & Consumables che raggruppa, oltre a Mirandola, i siti operativi di Sligo in Irlanda, St.Jean de Luz in Francia e Nibbia (B-Pack Spa) in provincia di Novara.

Una vita professionale intensa, dall’ampio respiro internazionale ma con il cuore sempre vicino al territorio: da sempre è grande l’orgoglio di Benatti per l’italianità della multinazionale B. Braun, che negli anni ha investito con fiducia a Mirandola, portando l’azienda a crescere esponenzialmente dai suoi albori ad oggi.

“È stata per me un’emozione grandissima, sono molto orgoglioso dell’azienda che è B. Braun Avitum Italy e di aver fatto parte del suo percorso di crescita. L’azienda è fatta di persone e oggi è stata davvero un’occasione per salutarle tutte e sentire il loro calore dopo tanti anni trascorsi insieme, tra difficoltà e rinascite, proprio come in una famiglia”, ha detto Francesco Benatti commentando l’evento.

