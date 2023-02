Nonantola, problemi all’impianto di riscaldamento alla scuola elementare “F.lli Cervi”

NONANTOLA – Attraverso un comunicato stampa, Antonio Grella (FdI), Pino Casano (FI) e Antonio Platis (FI) segnalano il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento alla scuola elementare F.lli Cervi di Nonantola. Di seguito, il comunicato integrale:

“Abbiamo raccolto – spiegano Grella, Casano e Platis – diverse segnalazioni di genitori ed insegnanti che lamentano il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento alla scuola elementare F.lli Cervi. Alcune classi sono più esposte al sole e non c’è male ma altre registrano una temperatura veramente bassa. I bambini tengono la giacca e in alcuni casi, termometro alla mano, si sono toccati i 15 gradi. I tecnici sarebbero stati chiamati più volte da metà dicembre, quando si sono registrati i primi problemi all’impianto, ma nessun intervento è risultato efficace. Anche alle scuole medie Dante Alighieri e al nido “Il Piccolo Principe” si erano registrati problemi prima di natale, ma la criticità è stata risolta in poco tempo.

Sta di fatto che proprio nei “giorni della Merla” si sono raggiunte le temperature più basse. Questa situazione crea disagi non piccoli ed espone maggiormente gli studenti ad influenze e raffreddori. Per questa ragione, visto che numerosi solleciti sono rimasti inascoltati, chiediamo all’Amministrazione comunale di intervenire d’urgenza. Abbiamo presentato un’interrogazione per portare il tema in Consiglio ed accertare le cause ed eventuali negligenze”.