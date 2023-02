Pulizia parchi e raccolta rifiuti abbandonati: a San Felice se ne occuperà Aimag

SAN FELICE SUL PANARO – A San Felice, passano dalla gestione del Comune a quella di Aimag i servizi di spazzamento manuale (di parchi, piazze e area mercatale, compreso lo svuotamento dei cestini) e la raccolta di pile, farmaci e rifiuti abbandonati sul territorio. Di seguito, la nota stampa di Aimag:

“Nell’ambito dei continui sviluppi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e in ottemperanza alla normativa che assegna la totalità dei servizi al gestore, AIMAG ha proposto ad Atersir (l’Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali per i servizi idrici e rifiuti in Emilia-Romagna) il completamento degli attuali servizi svolti nel Comune di San Felice sul Panaro, integrandoli con anche i servizi di spazzamento, sulla base di un progetto concordato e condiviso con l’Amministrazione comunale.

Dal 1/2/2023 pertanto tutti i servizi di spazzamento manuale (quali la pulizia di parchi, piazze e area mercatale e lo svuotamento dei cestini) e la raccolta di pile, farmaci e rifiuti abbandonati sul territorio fanno capo ad AIMAG e non più al Comune, integrati con la nuova attività di spazzamento meccanizzato. Resta invariata la raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti (fino a 2 ritiri annui per un massimo di 4 pezzi per ritiro)”.