San Felice, al via il percorso per la messa a punto del Piano urbanistico generale

SAN FELICE SUL PANARO – Lo scorso 2 febbraio è stato stipulato dal Comune di San Felice sul Panaro il contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi di pianificazione urbanistica relativi allo studio e alla redazione del Piano urbanistico generale (Pug) e del regolamento edilizio del Comune. L’incarico – rende noto il Comune attraverso una nota stampa – è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti costituitosi tra l’ingegner Claudia Dana Aguzzoli di Reggio Emilia, il geologo Thomas Gemelli di Sassuolo, l’architetto Elisa Baraldini di Modena e la dottoressa Arianna Mariotti dello Studio Erga Srl di Reggio Emilia.

Il raggruppamento raccoglie, al proprio interno, diverse professionalità in materia urbanistica e pianificazione territoriale, ambientale, in discipline geologiche e sismiche, in acustica e, infine, in agricoltura, sviluppo rurale e sistema boschivo e discipline assimilabili. A breve quindi verrà dato avvio al percorso di formazione del Pug, il nuovo strumento di pianificazione e governo del territorio comunale, definito dalla legge regionale 24 del 2017 dell’Emilia-Romagna che introduce alcuni obiettivi di assoluta novità come il contenimento del consumo del suolo, inteso quale bene comune e risorsa non rinnovabile, la rigenerazione urbana dei territori urbanizzati, il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità e di habitat naturali.

