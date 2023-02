San Possidonio, una panchina gialla contro il bullismo

SAN POSSIDONIO – Martedì 7 febbraio, a San Possidonio, è in programma l’inaugurazione di una panchina gialla, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo. La panchina gialla sarà situata davanti all’Istituto Comprensivo S. Neri di via Focherini, a San Possidonio.

