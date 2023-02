“Sciroppo di Teatro”, la rassegna prosegue a Bomporto domenica 12 febbraio

BOMPORTO – Anche nel 2023 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra, del farmacista o del parafarmacista. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: 25 Comuni, 27 teatri, 79 spettacoli, 42 compagnie, il coinvolgimento di 167 pediatri, di 289 farmacie e di 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, partner del progetto.

In 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti che espongono la locandina dell’iniziativa e che possono quindi fornire lo “Sciroppo di teatro”. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto – al prezzo di 2 euro – per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo a 3 spettacoli di teatro ragazzi in programma nei teatri dei Comuni che aderiscono alla rete.

Tra i titoli presenti in questo cartellone diffuso ci sono i grandi classici del teatro per l’Infanzia, le fiabe, in versioni innovative e mai scontate, nuove drammaturgie, spettacoli di danza, teatro di figura e teatro ricco di tecnologie digitali.

Nella provincia di Modena il cartellone prosegue domenica prossima 12 febbraio alle 17 al Cinema Teatro Comunale di Bomporto con “Il lupo e la capra” (sottotitolo ‘storia di due ribelli inconsapevoli e quindi di un’utopia’) di e con Davide Doro ed Emanuela Capece, adatto ai bambini dai 2 anni in su. Biglietto adulti 7€, ridotto bambini 5€, ridottissimo (dal 2° bambino) 4€, con coupon Sciroppo di Teatro biglietto unico 2€. La biglietteria apre alle 15.30.

Lo spettacolo – vincitore del premio EOLO per il miglior spettacolo per ragazzi italiano – si avvale delle musiche originali di Enrico Fava e delle scene e dei costumi a cura della Compagnia Rodisio, che è anche produttrice.

La storia del lupo e della capra è ispirato ad In una notte di temporale di Y. Kimura, autore giapponese tradotto in tutto il mondo che si è imposto con questo piccolo racconto nel panorama della narrativa per ragazzi. In una notte di temporale ha vinto numerosi premi, tra cui, in Italia, il Premio Nazionale Libro per l’Ambiente 1999, conferito da Legambiente. È stato inoltre scelto come testo di studio per le scuole elementari dal Ministero della Pubblica Istruzione Giapponese. Il racconto offre uno spunto importante per una riflessione sulla diversità e sul superamento dei luoghi comuni. Si parla di incontri impossibili, di situazioni comunemente percepite come irrealizzabili, e si lavora sulla possibilità semplice e concreta dell’accettazione, scardinando l’abitudine e gli stereotipi collettivi. L’utopia da costruzione assurda e impossibile si fa piccola, semplice, concreta e quotidiana. Ovviamente una contraddizione in termini. Ed è per questo che è da inseguire.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, è coordinato sul piano generale dalla Presidente di ATER Patrizia Ghedini e si è avvalso della consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia; mette in rete gli Assessorati regionali alla Cultura, alla Sanità e al Welfare, le organizzazioni sindacali e le associazioni scientifiche dei pediatri (Fimp e CIPe, Acp, Sip e SiMPef ) e le farmacie aderenti a FederFarma, AssoFarm e Coop Alleanza 3.0. Ha il sostegno di Coop.Alleanza 3.0 e della Fondazione Marchesini ACT.

I prossimi appuntamenti di Sciroppo di Teatro nel Modenese : “Sonata per tubi”, Teatro Comunale di Carpi 18 febbraio alle 17; “Giovannin senza parole”, Auditorium Enzo Ferrari di Maranello 25 febbraio alle 16 e Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano 26 febbraio alle 16.30

