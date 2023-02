Scuole chiuse a Medolla per fuga di gas, il sindaco sulle polemiche: “Una prova di coesione”

Si è risolta in poche ore l’emergenza legata a una importante fuga di gas rilevata lunedì mattina a Medolla : trenta famiglie sono state evacuate, gli studenti di tutte le scuole sono stati mandati a casa, ma già nel tardo pomeriggio l’allarme era rientrato. Eppure tanto è bastato a far fioccare le polemiche. Era davvero necessario chiudere le scuole e costringere i genitori a lasciare il lavoro per andare a recuperare i figli? Far uscire i bambini e le bambine in fretta e furia? Farli correr via dalla palestra? Non sarebbe stato meglio tenerli calmi e tranquilli in classe, specie i piccolini del nido?

Queste le domande che hanno posto alcuni cittadini. Tra le repliche, quelle dell’ex sindaco Filippo Molinari: “C’è qualcuno che sta polemizzando circa l’avvenuta evacuazione delle scuole per la fuga di gas in zona prossima ai poli scolastici. Mi permetto di dire invece, per esperienza, che bene ha fatto l’Amministrazione ad agire il principio di massima prudenza! Anzi, grazie per la tempestiva comunicazione e mobilitazione. Chi polemizza – dice chiaro e tondo – non ha mai avuto a che fare con situazioni emergenziali“.

Il sindaco Alberto Calciolari parla invece di una “prova di coesione”: