Medolla, fuga di gas in centro, evacuate alcune abitazioni

MEDOLLA – Lunedì 20 febbraio è stato necessari, attorno alle ore 11.40 l’intervento di due squadre di Vigili del fuoco che sono state inviate a Medolla per una fuga di gas da una condotta sotterranea in via Trento Trieste.

In via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni ed è stato chiuso il transito sulle vie Bologna e Trento Trieste. Sul posto l’azienda del gas per la verifica e il ripristino del guasto.

Non risultano intossicati o feriti.

