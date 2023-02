Una nuova foresta anche grazie all’impegno degli scout di Nonantola

NONANTOLA – In occasione della Giornata del Pensiero, 25 e 26 febbraio, gli scout AGESCI del reparto di Nonantola e Pianoro 1 si sono impegnati per la costituzione di una nuova foresta. Come? Ripulendo l’ambiente dai rifiuti.

L’azienda Treeonfy, impegnata sul fronte della riforestazione, ha infatti piantato un albero per ogni scout che, nelle passate settimane, ha condiviso sui social la foto di un clean up personale o di gruppo. In questo modo è nata una vera e propria foresta, ad Haiti, dove i contadini locali potranno beneficiare dei frutti degli alberi piantati grazie all’opera ecologista dei piccoli scout.

