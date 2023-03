Ambulanti, un convegno per rilanciare il settore

Si terrà venerdì pomeriggio dalle 15:30, presso la sede di Confesercenti Modena il Coordinamento Interregionale di Anva Confesercenti (Associazione Nazionale Commercio su aree pubbliche) Centro Nord. Al centro del convegno il rilancio del commercio su area pubblica, restyling normativo del settore e contrasto della proliferazione dei mercati occasionali

Il Coordinamento sarà presieduto dal Presidente Nazionale Anva Maurizio Innocenti e dal Coordinatore Nazionale Anva Adriano Ciolli. Saranno inoltre presenti gli organi del coordinamento provinciale di Anva Confesercenti Modena.

Durante il convegno saranno affrontati temi importanti per il rilancio del commercio su area pubblica quali ad esempio la necessità di un restyling normativo con le relative proposte di revisione delle normative riguardanti i settori merceologici, la necessità di istituire una qualificazione professionale per il settore dell’ambulantato e come contrastare la proliferazione dei mercati occasionali che danneggiano i mercati settimanali.

Una riflessione sarà poi dedicata al tema del canone mercatale di concessione che spesso riscontra difformità applicative nei vari comuni d’Italia.