Anche a Mirandola, San Felice, Finale e Cavezzo è possibile acquistare le uova e le colombe di AMO

Anche quest’anno è possibile sostenere AMO, Associazione Malati Oncologici, attraverso l’acquisto di uova di cioccolato o colombe pasquali. Tante le occasioni per acquistare le uova e le colombe anche nelle città della Bassa modenese: sarà possibile sostenere AMO, in occasione del mercato, a Mirandola, San Felice, Finale Emilia, Massa Finalese e Cavezzo. Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti in cui sarà possibile acquistare le uova e le colombe di AMO.

