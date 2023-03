Appunti di gusto | Tutto quello che c’è da sapere della Pazientina

di Francesca Monari

La Pazientina è un dolce a più strati a base di pan di spagna che si può fare anche con farina di mais, pasta bresciana ovvero una frolla alle mandorle, crema allo zabaione e scaglie di cioccolato fondente. Una delizia tipica padovana citata nelle più prestigiose guide gastronomiche, la cui storia risale al Seicento.

Inizialmente non vi era alcuna indicazione sul procedimento per prepararla. La ricetta fu ufficializzata dall’Accademia della Cucina Italiana solo nel 1999. Una recente rivisitazione vede rivestita la superficie della torta con sfoglie sottili di gianduia. L’origine del nome non si conosce esattamente, si dice che deriverebbe dal potere ricostituente e rinvigorente che tale bontà a base di zabaione aveva nei “pazienti” a cui veniva come somministrata per recuperare rapidamente le forze.

Ad alcuni pasticceri invece piace pensare che il nome derivi dalla pazienza che bisogna usare per realizzarla perchè richiede appunto una preparazione lunga e complessa e un’attenzione maniacale al dettaglio. Per esempio, la ricetta ufficiale prevede che lo zabaione venga preparato esclusivamente in una pentola di rame.

Una festa senza torta è un incontro e basta! Se volete cimentarvi nella preparazione di questo dolce per fare un figurone durante le festività, potete trovare una degna ricetta sul sito de “La Cucina Italiana”.

