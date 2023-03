Arrivati a Carpi nuovi contributi regionali per i progetti in campo turistico

Il Comune di Carpi ha ricevuto un contributo regionale complessivo di 17.540€ per due progetti ammessi a finanziamento nel “Territorio Turistico Bologna-Modena”: 9.900 per l’ufficio IAT (Informazione e Assistenza Turistica) nella sala ex-Poste del Palazzo dei Pio, e 7.640 per “Cultura, Food & Wine”. Gli importi costituiscono rispettivamente il 10% e il 19% della spesa complessiva ammessa nel “Programma Turistico di Promozione Locale” 2023, su 160.000 totali degli ambiti finanziati: “Servizi turistici di base dei Comuni” e “Iniziative di promozione turistica di interesse locale”.

Commenta Stefania Gasparini, Vice-Sindaco con delega a Turismo e Promozione del Centro storico: «Questo finanziamento ai nostri progetti conferma l’attenzione dell’Amministrazione Comunale sullo sviluppo del turismo nella nostra città. Sviluppo che deve continuare a perseguire i due asset fondamentali: il bello e il buono che Carpi sa esprimere. Anche i dati regionali sulle presenze turistiche, usciti in questi giorni, lo confermano: gli investimenti che stiamo facendo, come i bandi, vanno nella giusta direzione.»

In particolare, il progetto “Cultura, Food & Wine” prevede la promozione di visite alle aziende agricole (specie caseifici e cantine), degustazioni, corsi di cucina, incontri professionali, ristorazione di qualità, e «attivazione e promozione di percorsi sensoriali e esperienziali sui prodotti nei luoghi di produzione, anche in forma di rassegna in collaborazione con ristoratori, catering ed aziende agricole del territorio.»

