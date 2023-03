Ascensore stazione di Camposanto, nessun atto vandalico: “Blocco dovuto al maltempo”

CAMPOSANTO – Non è dovuto ad un atto vandalico, come era stato ipotizzato in un primo momento, il danneggiamento dell’ascensore della stazione di Camposanto verificatosi nei giorni scorsi e denunciato sui social dalla consigliera regionale Palma Costi. Come emerso dalle verifiche della Polizia Locale, che ha visionato i filmati delle telecamere di sicurezza – spiega la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni – il blocco è dovuto al maltempo. In un momento di forte vento, infatti, la porta dell’ascensore si è aperta da sola: l’ingresso di acqua e dello stesso vento nell’ascensore ha poi fatto sì che si accendesse il pulsante di blocco. Ora – rende noto la sindaca Zaniboni – è stata effettuata la segnalazione ad RFI per sollecitare l’intervento di ripristino della funzionalità dell’ascensore.

Intanto, attraverso i social, arrivano le scuse della consigliera regionale Palma Costi, che aveva sbottato in seguito al danneggiamento dell’ascensore definendo “irresponsabili idioti” gli ignoti autori del presunto atto vandalico, in realtà mai verificatosi:

“Ascensore stazione di Camposanto. NON È STATO ATTO VANDALICO. Chiedo scusa ai cittadini. Questa mattina dopo aver fatto a fatica le scale ,perché l’ascensore era inagibile come ieri, ed aver avuto l’ informazione da un tecnico delle Fs ho scritto il post che in tanti hanno commentato. Oggi mi hanno informato che a seguito di verifiche ulteriori non è stato un atto vandalico ma dovuto alle intemperie. Da un lato meglio che non sia stato un atto vandalico, ma chiedo SCUSA ai cittadini per aver dato una notizia sbagliata. Detto questo spero che l’ascensore sia rimesso velocemente in funzione da FS e che sia adeguato ad una funzione così importante come il raggiungimento della stazione sopraelevata dei treni a Camposanto”.

