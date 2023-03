Bilancio Mirandola, Donnarumma (Lega): “Oltre 1,5 milioni per disabilità e fasce deboli”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il consigliere comunale, capogruppo della Lega a Mirandola, Marco Donnarumma, interviene a proposito del bilancio recentemente approvato dal Consiglio comunale mirandolese:

“Mirandola si conferma un Comune particolarmente sensibile al tema degli interventi a supporto delle fasce più esposte e delle famiglie con all’interno del nucleo familiare persone portatrici di handicap. Non si tratta semplicemente di una questione etica, bensì di una scelta politica convinta e ben precisa, volta a rendere la Città dei Pico sempre più alla portata di tutti. Nessun mirandolese deve sentirsi abbandonato: abbiamo il dovere morale di non lasciare indietro chi oggi si sente “ultimo”.

Tante persone si trovano ora nel bisogno e porsi dalla loro parte è una linea che la Lega riconosce all’Amministrazione. Per questo motivo abbiamo approvato convintamente il bilancio, all’interno del quale spicca un investimento ingente di oltre 1,5 milioni di euro, pari al 6,3% delle risorse totali, rivolto e destinato al mondo del sociale. Attenzione massima non solamente alle fasce più deboli ma anche ai portatori di disabilità, con focus sugli studenti. In tal senso risulta perfettamente organico l’aumento dei contributi a supporto degli alunni portatori di handicap che salirà sino a 989.283€ suddivisi fra scuole d’infanzia, primaria e superiori.

Un dato che ci teniamo a sottolineare, portando il nostro plauso alle scelte di una governance capace di guardare al futuro, nonostante la perdurante condizione di incertezza economica internazionale”.