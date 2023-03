Tasse invariate, varchi e nuovo Polo Culturale entro la primavera: Mirandola approva il bilancio

MIRANDOLA – Il Consiglio comunale di Mirandola, riunitosi lo scorso lunedì 27 febbraio, ha approvato il bilancio 2023-25. Di seguito, la nota stampa in merito diffusa dall’Amministrazione comunale di Mirandola:

“Mirandola, anche nel 2023 – sottolinea l’Amministrazione comunale – nonostante le oggettive difficoltà che stanno gravando sull’andamento dell’economia internazionale e nazionale – si conferma l’unico comune dei nove della Bassa modenese, nel mandato in corso, a non aver aumentato la pressione fiscale. Equilibri generali garantiti – spiega il Comune – da risorse proprie – entrate e tributi comunali – oltre a trasferimenti statali dovuti, senza dover far ricorso ad alcun ulteriore forma di indebitamento, a testimonianza di un invidiabile equilibrio e gestione dei conti comunali. Non si prevede, nel prossimo triennio, alcun incremento della pressione fiscale.

Proseguono gli investimenti in materia di sicurezza: il 2023 sarà l’anno del completo rinnovamento dell’intero sistema di videosorveglianza, comprensivo della realizzazione di un sistema di varchi veicolari per il territorio di Mirandola (investimento complessivo di oltre 780.0000 €). Entro l’anno solare – informa l’Amministrazione comunale – è in programma l’aumento del numero di operatori della Polizia Locale a 23 unità, raggiungendo il parametro regionale stabilito in un agente ogni 1.000 abitanti. Nella prima parte del 2023 è in programma il definitivo superamento e la chiusura del campo nomadi, con la ricollocazione dei due nuclei rimasti abusivamente nel sito.

In materia di sport – prosegue il Comune – sarà portato a termine il progetto di realizzazione di due palestre “open air” in via Gherardi ed una in via Pietri/Nuvolari. Entro il 30 marzo prossimo saranno individuati i gestori per il “Pala Eventi” di San Martino Spino e per il “Pala Simoncelli”, andando a completare l’assegnazione, in convenzione, di tutte e quattordici le strutture sportive comunali. Sempre nell’anno corrente sarà valorizzato ulteriormente il campo da basket outdoor, adiacente alla piscina Copernuoto, con la realizzazione di un murales artistico dedicato all’atleta statunitense Kobe Bryant, oltre all’apposizione di nuovi canestri e relativi tabelloni.

L’Amministrazione – continua la nota stampa diffusa dal Comune di Mirandola – ha scelto di potenziare ulteriormente l’emissione di informazioni verso la cittadinanza e i media/stampa: non solamente attraverso un ulteriore efficientamento dei canali istituzionali, bensì attraverso un potenziamento che riguarda anche i social network di Comune e Promozione territoriale. Informazioni costanti, circa l’attività di governo, intersecate ad una continua opera di promozione del territorio, delle sue bellezze, con focus sulle attività dei privati e sulle tante iniziative create sui territori di capoluogo e frazioni.

Sul fronte dei lavori pubblici – afferma l’Amministrazione comunale mirandolese – entro la Primavera sarà ultimato il nuovo Polo Culturale, nei locali – in Piazza Garibaldi – dell’ex Liceo Pico. Entro la fine dell’anno è previsto il termine dei lavori del Palazzo Municipale in Piazza Costituente; è in corso la gara per affido lavori dello Stadio “Lolli”, mentre si attende la verifica per l’approvazione del progetto di recupero delle ex Scuole “Dante Alighieri” lungo via Circonvallazione. Si sta procedendo infine con tutti gli iter di approvazione delle varianti, al fine di riprendere i lavori all’ex Milizia ed al Teatro Nuovo. L’Amministrazione Comunale è stata capace di intercettare preziosi finanziamenti per oltre 10 milioni dal P.N.R.R. Fra gli interventi oggetto di finanziamento si ricordano: parte del recupero della ex Scuola “Alighieri”, la ricostruzione dell’edificio socio-assistenziale di Mortizzuolo, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico del nido “La Civetta” e della scuola materna di Viale Gramsci, oltre alla costruzione del nuovo nido che sorgerà in Via Giolitti ed infine per l’allargamento della mensa scolastica delle Scuole “Alighieri”.

Attenzione massima – prosegue l’Amministrazione comunale – alla rete viaria: in tal senso lo scorso Dicembre è stato approvato il progetto per la manutenzione straordinaria delle strade asfaltate per una quadro economico pari a 600.000€ con fine lavori prevista per la prossima estate. Studiati interventi aggiuntivi di sistemazione riguardanti le strade bianche ed i ponti. Completato il progetto definitivo di riqualificazione e sviluppo della rete di percorsi ciclopedonali sul territorio comunale, che sarà finanziato per 1.260.000€ con fondi del P.N.R.R. Conclusa la procedura di gara per l’affidamento della gestione dei cimiteri.

Sul fronte degli eventi l’Amministrazione comunale conferma tutte le iniziative realizzate nel 2022, contraddistinte da numeri di affluenza record (Fiera Campionaria, tre eventi organizzati da Francia Corta, Mercato della Versilia, Street Fodd, Estate in Frazione, Educational Tour sulla Ciclovia, Buskers, Notte Gialla Young e Notte Gialla, MirandolaXMAS e Mirandola in Love e la realizzazione della prima tappa nelle Valli Mirandolesi del Festival IT.A.CA’ solo per citarne alcuni). Previsto il consolidamento del progetto “L’Arte nelle Vie” (vetrofanie), la realizzazione di una copertura artistica in Via Castelfidardo e l’efficientamento dell’ufficio turistico con la realizzazione di filmati, mappe del territorio e la creazione di pratici Qrcode informativi. Proseguono le decine di proposte didattiche del CEAS “La Raganella” che coinvolgeranno, in attività di sensibilizzazione civica e in materia di riciclo rifiuti, tutte e 18 le scuole del territorio.Saranno riproposti i bandi per l’installazione di serrande e sistemi di allarme in favore dei commercianti.

La Cultura – prosegue il Comune – è stata ritenuta un elemento strategico da questa Amministrazione per il rilancio di Mirandola dopo il sisma del 2012 e, più recentemente, dopo gli anni contraddistinti dalle restrizioni rese necessarie dall’epidemia di Covid-19. Nel triennio di Governo dell’Amministrazione Greco sono stati aumentati del 60% i contributi, passando dai 167.590€ spesi nel 2018 ai 263.650€ previsti per il 2023. Un investimento generalizzato che ha coinvolto anche la biblioteca (+50%, dai 145.095€ del 2018 ai 214.260 programmati per l’anno corrente). Focus puntato sul Memoria Festival (26-28 Maggio con tema “L’Italia in 50 oggetti”) che, dopo il successo della passata edizione, si candida ad essere uno dei massimi eventi culturali sul nostro territorio e godrà del patrocinio e del sostegno economico dell’Amministrazione. Finanziati 183.000 in favore della Scuola di Musica “C&G Andreoli”: un centro di aggregazione e di educazione ritenuto strategico e baricentrico per tutta l’area della Bassa modenese. Confermato e consolidato il contributo di 85.000€ per Ater: prosegue il lavoro per avvicinare al teatro sin dalla giovane età, grazie al progetto “Sciroppo di Teatro” che ha già segnato un grande successo di partecipazione. Tre gli indirizzi per l’anno corrente: Inaugurazione ed immediato efficientamento del nuovo Polo Culturale “Pico” (incubatore culturale) in Piazza Garibaldi, creazione dell’app informativa “MirandolApp” e consolidamento delle seguenti attività: “Mirandola, galleria a cielo aperto”, Mirandola Jazz ed altre rassegne dedicate ad anniversari culturali come ad esempio i 100 anni del Liceo “Pico” e i 10 anni dalla scomparsa di Vilmo Cappi e Giuseppe Pederiali. In tandem con la Regione, proseguono le attività del “Centro documentazione Sisma”, che saranno finanziate con un contributo pari a 100.000€. Il nuovo polo culturale merita un focus a sè: ritardata l’apertura a causa del ritrovamento dell’ossario, nel 2022 è stata completata la fornitura degli arredi (453.996.40€), e del materiale informatico dedicato, per ulteriori 107.324.62€ investiti. Nell’anno corrente sarà effettuato un secondo stralcio di della fornitura di arredi e digitalizzazione per un valore di 734.000€ (garantiti dal P.N.R.R.). Identificata inoltre la figura, necessaria e mancante dallo scorso 2015, dell’archivista bibliotecario.

Istruzione: prosegue – conclude l’Amministrazione comunale mirandolese – la sensibilizzazione alla creatività imprenditoriale nelle scuole attraverso il progetto “Mirandola Start Up Ready”, giunto alla 3^ edizione. A questa iniziativa saranno affiancate le varie “Mirandola Summer Cap” – in collaborazione con gli Atenei di Modena&Reggio Emilia, Verona e Trento – ed il TedX, giunto a Mirandola alla sua terza edizione. Crescono gli investimenti sulle scuole: 38.500€ sono stati previsti per la fornitura gratuita di libri agli Istituti, ai quali vanno aggiunti 35.000€ di borse di studio e oltre 60.000€ come contributo rivolto alle Associazioni che organizzano direttamente il servizio di trasporto da e per le aree di confine. Confermati e consolidati i 135.000€ di contributo destinati alle scuole paritarie d’infanzia. Mirandola, infine, si conferma un Comune particolarmente sensibile al tema degli interventi a supporto delle fasce più esposte con una spesa pari al 6.1% del bilancio comunale rivolta e destinata al “sociale”. In tal senso risulta perfettamente organico l’aumento dei contributi a supporto degli alunni portatori di handicap che salirà sino a 989.283€ ripartiti fra scuole d’infanzia, primaria e superiori”.