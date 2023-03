Bomporto, “L’illusion Magique” sul palco del Teatro comunale

BOMPORTO – Pierre Corneille, con la sua spiccata connotazione meta teatrale, diventa protagonista di un doppio appuntamento al Teatro comunale di Bomporto: ‘L’Illusion Magique’, spettacolo conclusivo del Laboratorio “Cantiere Teatro” rivolto a studenti della Scuola Secondaria di I grado, sarà in scena sabato 11 marzo alle ore 21 e domenica 12 marzo alle 18.

L’opera di Corneille diviene contenitore ideale per la sperimentazione di diversi canali espressivi, di citazioni legate ai classici del Teatro, ma anche tramite per condurre gli spettatori in una sorta di viaggio ideale attraverso l’arte del teatro.

Il corposo gruppo di giovani attori è stato suddiviso in due sottogruppi distinti, ognuno dei quali porterà sul palco una rappresentazione personale, con caratteristiche e dinamiche interpretative completamente diverse. In questo modo non solo viene ottimizzata l’esperienza laboratoriale, ma gli spettatori potranno constatare come la stessa trama possa dar vita a due scenari originali e diversi, frutto della potenza e della magia che il teatro è in grado di realizzare.

Ideati e diretti da Lorenzo Sentimenti, gli spettacoli sono inseriti nel cartellone della rassegna “Teatro: territorio”, promossa dall’Amministrazione comunale di Bomporto in collaborazione con l’Associazione Teatrale Piccole Luci onlus.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: