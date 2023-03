Niente palestra e niente piscina, ma almeno il Comune di Bomporto non alza le tasse

Niente palestra e niente piscina, chiusi per diversi problemi, ma almeno conti in salute, lo stesso livello di servizi e aliquote IRPEF ancora tra le più basse della provincia. È quanto emerge dal bilancio di previsione del Comune di Bomporto, approvato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale.

Si legge in una nota del Comune:

In un contesto reso complesso dall’aumento dei costi dell’energia – nel 2022 è di oltre 400mila euro l’aggravio di spesa per i maggiori consumi energetici – e da una notevole escalation inflazionistica, senza poter ancora contare su risorse straordinarie che potrebbero arrivare dal Governo nazionale, il documento di programmazione finanziaria presentato dalla Giunta Meschiari mantiene le caratteristiche dei bilanci precedenti, in particolare nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

Resta inalterata la pressione tributaria, non aumentano le aliquote Irpef, ancora ferme ai livelli del 2012 e tra le più basse della provincia. La spesa corrente, che ammonta a 6,9 milioni di euro, servirà a garantire lo stesso livello di servizi ai cittadini bomportesi, a sostenere l’associazionismo locale, a coprire i costi per l’organizzazione degli eventi culturali e per l’assistenza sociale. A bilancio anche 450mila euro provenienti da imposte non pagate, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale nella lotta all’evasione ed elusione fiscale, oltre ad un indebitamento quasi azzerato. Nonostante le basse previsioni di entrata degli oneri di urbanizzazione, è confermata la grande attenzione alle spese in conto capitale per gli investimenti in opere pubbliche e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Anche quest’anno non aumenta la pressione fiscale sui bomportesi. Lo schema di bilancio di previsione che abbiamo portato in Consiglio Comunale – afferma Enzo Sacchetti, Assessore con delega al Bilancio del Comune di Bomporto – evidenzia ancora una volta il buono stato di salute dell’Ente dal punto di vista dei conti. Dopo l’emergenza pandemica che ha caratterizzato in maniera significativa la vita delle persone e delle imprese, con inevitabili ripercussioni anche sui bilanci degli enti locali, la ripartenza avviata nel 2022 è stata frenata dalla crisi internazionale aperta dall’invasione russa in Ucraina e il conseguente aumento senza freni del costo dell’energia, con picchi di crescita inflazionistica che hanno stravolto la programmazione e la gestione contabile. Nonostante questi fattori congiunturali, siamo riusciti a lasciare inalterate le tariffe, pur mantenendo lo stesso livello di spesa corrente, necessario per garantire i servizi di sempre, e per farlo abbiamo posto massima attenzione alle voci di entrata e razionalizzato quelle in uscita. Non abbiamo voluto rinunciare agli eventi più sentiti, da Rosso Rubino alla Notte Blu, dai concerti estivi alla Fiera di San Martino, né agli investimenti per manutenzione e opere pubbliche, che verranno implementarti nel corso dell’anno facendo leva sull’avanzo di amministrazione o sull’indebitamento, che attualmente è prossimo allo zero”.