Calcio, amatori: scontro diretto decisivo Mortizzuolese – WamGroup Cavezzo

MIRANDOLA, CAVEZZO – Dopo la scorpacciata di calcio domenicale della Bassa, oggi, lunedì 27 marzo, va in scena la sfida delle sfide del calcio amatoriale locale tra la FC Mortizzuolese e la WAM Group di Cavezzo, due compagini che hanno risposto colpo su colpo ai reciproci successi a suon di vittorie. La Mortizzuolese del presidente Lugli si presenta allo scontro diretto con tre punti di vantaggio, frutto di un bottino di 16 vittorie in altrettante partite, compresa la vittoria di novembre 2022 sul campo della diretta inseguitrice, l’avversaria odierna.

“A Mortizzuolo – spiega la società in una nota stampa – dopo la rinascita di 2 anni fa stiamo costruendo le basi per il futuro del calcio amatoriale della Bassa. Si scrive calcio amatoriale ma deve essere letto con rispetto perché per impegno, passione e dedizione il calcio amatoriale non è secondo a nessuno. Infatti, i risultati che stiamo ottenendo non arrivano se non si ha il fuoco dentro e non si ha quella voglia di vincere e fare bene, sedici vittorie su sedici gare non si ottengono solo per casualità anche perchè vincere con questa continuità non è mai facile dalla serie A alla serie Z.

Ancora oggi – continua la Mortizzuolese – ci invitano a provare a competere in Terza Categoria, ma oltre a ringraziare per la stima, come già detto e ripetuto noi vogliamo essere un punto di riferimento della Bassa modenese del calcio amatoriale per tutti quei ragazzi che non vogliono prendersi un impegno più grande come quello di giocare in categoria ed essere occupati sempre la domenica per 8 mesi su 12. Inoltre a Mirandola è rinata la Mirandolese che come primo anno non sta facendo male anche se le istituzioni locali potrebbero fare di più visto il grande impegno che ci mettono gli amici della Folgore Mirandolese e che hanno sempre messo anche in precedenza, per far calcio e far crescere i giovani della nostra comunità.

Purtroppo – nota la Mortizzuolese – le infrastrutture, quali Stadio Comunale e campi di allenamento a Mirandola, sono da rivedere. Lo stesso campo a Mortizzuolo, l’estate scorsa è stato omologato per disputare gare fino all’Eccellenza FIGC con dei lavori straordinari da fare (panchine più lunghe, nuova rete di recinzione, adeguamento dell’illuminazione) ma ancora ad oggi non è stato fatto nulla. A Mortizzuolo cerchiamo ancora di far calcio con quel romanticismo che ci fa emozionare come dei bambini ad ogni goal, ad ogni vittoria. Ciò che è necessario è che lo si faccia insieme. Il nostro futuro è questo presente”.

“Abbiamo bisogno del sostegno di tutta Mortizzuolo e non solo – conclude la società mirandolese – Vi aspettiamo questa sera alle ore 21:00 a Mortizzuolo al campo sito in via Baraldini per inseguire questa vittoria. Come dicevano i latini: donec ad metam!E noi della Mortizzuolese, questa meta la inseguiremo servendoci di tutto l’ardore e l’abnegazione che questa partita richiede”.