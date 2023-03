Calcio, festa Limidi nella prima gara casalinga dopo la promozione in Seconda Categoria

SOLIERA – Fa festa il Limidi dopo la promozione aritmetica in Seconda Categoria arrivata la scorsa settimana con il successo contro il San Vito.

La formazione solierese ha celebrato lo storico traguardo davanti ai propri tifosi nella gara casalinga contro il Magreta, disputatasi ieri, domenica 26 marzo, e terminata in parità, con il punteggio di 2-2. Per festeggiare la vittoria del Girone B (Modena) di Terza Categoria era presente anche la vicesindaca di Soliera, Cristina Zambelli, che ha portato il saluto e le congratulazioni dell’Amministrazione comunale. In occasione del match casalingo contro il Magreta, i giocatori del sono entrati in campo accompagnati dai ragazzi del settore giovanile del Limidi.

La giornata si è, poi, conclusa con la sollevazione della coppa ed un brindisi. Di seguito, alcune immagini dei festeggiamenti:

