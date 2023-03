Cantiere per il nuovo edificio materno-Infantile: novità nell’accesso al Pronto soccorso del Policlinico

MODENA – Proseguono al Policlinico di Modena i lavori per la realizzazione del. Per consentire l’inizio della nuova fase del cantiere,informa l’Azienda Ospedaliero-Universitaria modenese attraverso una nota stampa –verso la rampa del Pronto Soccorso, utilizzato dalle ambulanze e dagli accessi in camera calda per persone con difficoltà motorie.– continua l’Aou di Modena –

Rimane, invece, attivo il percorso pedonale temporaneo – realizzato nell’agosto scorso – d’ingresso al pronto Soccorso Generale e Pediatrico, che conduce, tramite una scala interna, al Pronto Soccorso Generale o tramite ascensore di accesso all’Accettazione pediatrica. Sono imminenti i lavori di realizzazione del nuovo ingresso al pronto Soccorso, che sarà costituito da due elevatori e da una scala interna dedicati.