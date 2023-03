Con “Lo sciopero” a Medolla si festeggia la donna in modo divertente

L’ingresso è gratuito. Non si effettuano prenotazioni

TRAMA: La storia è ambientata a Dagenham, nei sobborghi di Londra, nell’estate del 1968: un gruppo di operaie ancora non lo sa, ma sta per fare la storia. La giudiziosa Connie, la coraggiosa Rita, l’originale Brenda e la sognatrice Sandra guideranno lo sciopero che rivoluzionerà il mondo del lavoro.

Con loro un gruppo di uomini, solo in parte pronti ad accogliere il cambiamento, al riconoscimento del ruolo della donna nella società moderna. Una vicenda reale, raccontata in modo ironico e brillante, capace di strappare una risata con uno sguardo fiducioso al futuro, pur consapevoli della lunga strada ancora da percorrere.

Un inno alle donne e alla loro capacità di mettersi in gioco senza mai perdere eleganza e personalità, ma anche un insegnamento per gli uomini su come insieme si possa fare veramente la differenza.