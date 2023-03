Concordia, fugge al posto di blocco perché senza assicurazione. I Vigili lo rintracciano sotto casa

CONCORDIA SUL SECCHIA – Fugge al posto di blocco perché senza assicurazione. I Vigili della Polizia Locale Area Nord lo rintracciano sotto casa e lo multano. E’ finito così nei guai un trentenne che non aveva voluto aspettare i controlli ed era fuggito ad alta velocità.

Tutto è avvenuto a Concordia sulla Secchia sabato, quando a un ordinario posto di blocco della Polizia Locale è stato fermato un fuoristrada, A guidarlo c’era un trentenne residente in provincia di Bologna, che ha traccheggiato e senza aspettare che venissero completati i controlli è fuggito ad alta velocità. Ne è nato un inseguimento fino a quando gli agenti non hanno desistito per non creare problemi alla circolazione, anche perché nel frattempo avevano raccolto tutti i dati che servivano dalla targa.

Così, hanno presto potuto risalire all’uomo, e lo hanno raggiunto sotto casa sua. Hanno scoperto che era scappato perché era senza assicurazione. Reazione sbagliatissima, perché oltre così oltre alla sanzione per mancata assicurazione si è beccato una denuncia, per la fuga, gli hanno tolto 15 punti dalla patente per guida pericolosa, gli hanno fatto mille euro di multa e gli hanno sequestrato l’auto.

