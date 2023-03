Daniele Ghidoni eletto segretario Pd di Nonantola

NONANTOLA – Daniele Ghidoni è stato eletto nuovo segretario del circolo Pd di Nonantola nel congresso tenutosi sabato 18 marzo. Di seguito, il saluto della segretaria uscente Stefania Grenzi:

“Grazie di cuore al mio circolo Pd per il sostegno e la collaborazione in questi 3 anni e mezzo da segretaria. Buon lavoro a Daniele Ghidoni , eletto segretario nel congresso tenutosi sabato 18 e buon lavoro a tutti noi, che saremo al suo fianco per supportarlo”.