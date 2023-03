Esce per festeggiare la guarigione, muore cadendo in un dirupo. E’ il tragico destino di Andrea Cecca, che aveva 28 anni. Il giovane di Tivoli nel 2019 dopo un brutto incidente era finito in sedia a rotelle, ma dopo anni di cure e fisioterapia in questi giorni era tornato a camminare. Esce per festeggiare la guarigione, muore cadendo in un dirupo. E’ il tragico destino di Andrea Cecca, che aveva 28 anni. Il giovane di Tivoli nel 2019 dopo un brutto incidente era finito in sedia a rotelle, ma dopo anni di cure e fisioterapia in questi giorni era tornato a camminare.

Proprio per festeggiare l’addio alla carrozzina era uscito domenica sera. Con lo zio e le rispettive compagne era sulla Provinciale 43 diretti sulle montagne abruzzesi quando la Jeep Renegade su cui viaggiavano è uscita di strada finendo in un dirupo. Le donne ce l’hanno fatta, i due uomini no. Lo zio e Andrea no.