Finale Emilia, al liceo “Morandi” giornata in memoria del prof. Angelo Bersini

FINALE EMILIA – Si svolgerà sabato 11 marzo, a partire dalle ore 17, al Liceo Morandi, una giornata in memoria del professor Angelo Bersini, docente per oltre un decennio di Storia e Filosofia al Liceo di Finale Emilia e scomparso a Bologna nel giugno 2022. Stimatissimo insegnante e apprezzato collega, il prof. Bersini ha saputo lasciare il segno negli studenti e nei colleghi che hanno avuto l’opportunità di incrociare con lui il loro cammino professionale e di crescita. Uomo schivo, ironico, innamorato della conoscenza e capace di trasmetterne contenuti e valori, continua – a distanza di oltre un decennio dal suo trasferimento nei licei di Bologna – ad essere ricordato come un maestro da centinaia di ex alunni.

Accogliendo la volontà della moglie, numerosi libri appartenuti al professore sono ora custoditi presso la Biblioteca del Liceo Morandi e, dopo essere stati catalogati da alcuni studenti, costituiscono il nuovo Fondo Angelo Bersini del patrimonio librario, a disposizione degli studenti e dei docenti di oggi e di domani.

La giornata inizierà, dopo i saluti e i ringraziamenti della dirigente scolastica Roberta Vincini, con la lezione “Teste ben piene o teste ben fatte?” del filologo Ivano Dionigi, professore emerito di Lingua e Letteratura latina dell’Università di Bologna, di cui è stato Magnifico Rettore, e – per volontà di papa Benedetto XVI – Presidente della Pontificia Accademia di Latinità. Dopo alcuni interventi di ex alunni ed ex colleghi, si procederà all’intitolazione al prof. Bersini di quella stessa Biblioteca di cui è stato per numerosi anni referente e che ora ospita numerosi libri a lui appartenuti.

“Sarà una giornata di ricordo e di affetto verso un insegnante che ci ha lasciato – afferma la dirigente scolastica Roberta Vincini – ma anche un passaggio di testimone. Ringrazio fin da ora la moglie del prof. Bersini per aver voluto donare al Morandi i libri del marito, in virtù del ricordo pieno di affetto, del tutto ricambiato, che ha conservato della nostra scuola. Così come ringrazio il prof. Dionigi per aver accettato il nostro invito a tenere una lezione così importante per noi insegnanti di oggi e, credo, anche per gli studenti. Abbiamo preferito offrire all’intera comunità, non solo a quella scolastica, questo appuntamento, per permettere ai tanti ex alunni del prof. Bersini di essere presenti; mi auguro, però, che anche numerosi studenti di oggi vogliano partecipare: abbiamo bisogno di occasioni di riflessione profonda, di giornate in cui possiamo ripensare al nostro cammino che non può prescindere dagli incontri che abbiamo alle spalle ma che deve, al tempo stesso, pensare a quali direzioni future intraprendere”.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Finale Emilia, della Provincia di Modena e il contributo di CPL Concordia.

